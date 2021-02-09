На улицах Минска работают более 500 единиц спецтехники и около 700 рабочих

В Минске и области продолжается ликвидация последствий сильного снегопада, который еще с самого утра стал испытанием для водителей и пешеходов. Сильные осадки и метель принесли оранжевый уровень опасности. Движение на столичных магистралях и кольцевой было усложнено, а заносы на скользких дорогах привели к многочисленным ДТП и техническим сложностям с авто. Пешеходам также сугробы и "снежная каша" под ногами добавили неудобств. Чтобы их минимизировать, сейчас на улицах города работают более 500 единиц спецтехники и около 700 рабочих. Весь собранный снег свозят на полигоны и снегоплавильный пункт. Только с центральных улиц столицы вывезено более 9 тысяч кубометров снега.