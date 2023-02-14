На улице Гусовского в Минске автомобиль врезался в осветительную мачту

Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в столице. Автомобиль врезался в осветительную мачту на улице Гусовского. Водителя Fiat с травмами госпитализировали. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть максимально внимательными и осторожными во время движения.

И еще одно происшествие в Минске. Пешеход попал под колеса авто. Водитель Renault на пересечении улиц Дунина-Марцинкевича и Янки Мавра совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на необходимость снижать скорость перед пешеходным переходом, а пешим участникам движения следует убедиться в безопасности.