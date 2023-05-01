"На улице мира" - в Минске прошел фестиваль народов, проживающих в Беларуси

Первый открытый городской фестиваль "На улице мира" прошел во Дворце детей и молодежи. На нем выступили коллективы с танцами и песнями разных народов, которые проживают на территории нашей страны. Гостей форума познакомили с традициями и культурой России, Индии, Якутии, Армении.