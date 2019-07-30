ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На улице Одинцова в Минске на детской площадке поселился рой пчел

Насекомые облюбовали игровое оборудование. На место вызвали МЧС и пчеловода. Специалист пришел со своим оборудованием и собрал медовых охотников. Помощь спасателей не понадобилась, никто не пострадал.

Кстати, такие миграции насекомых обусловлены в первую очередь условиями погоды. Из-за перепадов температуры пчелы и осы могут селиться в городах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все