На улице Одинцова в Минске на детской площадке поселился рой пчел

Насекомые облюбовали игровое оборудование. На место вызвали МЧС и пчеловода. Специалист пришел со своим оборудованием и собрал медовых охотников. Помощь спасателей не понадобилась, никто не пострадал.



Кстати, такие миграции насекомых обусловлены в первую очередь условиями погоды. Из-за перепадов температуры пчелы и осы могут селиться в городах.



