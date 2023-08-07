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На уровень среднего спецобразования планируют набрать 39 тыс. абитуриентов
Доля приема учащихся на основе общего базового образования (выпускников 9 классов) в 2023 году увеличилась на 12,5 %. Совершенствуется структура подготовки кадров, чтобы усилить динамичное развитие экономики страны.
Впервые на базе колледжей ведется набор по восьми специальностям. Новые из них - реставрационно-восстановительные работы, изготовление оптических приборов и флористический дизайн. На уровень среднего спецобразования планируют набрать 39 тыс. абитуриентов, из них больше 27 тыс. человек поступят на бюджет.
В Беларуси на уровень среднего специального образования принимают 156 колледжей. Остаются популярными медицинские, творческие и связанные с автоматизацией производства и транспортом специальности.
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