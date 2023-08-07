Доля приема учащихся на основе общего базового образования (выпускников 9 классов) в 2023 году увеличилась на 12,5 %. Совершенствуется структура подготовки кадров, чтобы усилить динамичное развитие экономики страны.

Впервые на базе колледжей ведется набор по восьми специальностям. Новые из них - реставрационно-восстановительные работы, изготовление оптических приборов и флористический дизайн. На уровень среднего спецобразования планируют набрать 39 тыс. абитуриентов, из них больше 27 тыс. человек поступят на бюджет.