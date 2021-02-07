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На усиленный рацион питания переведены жители Могилевского зоосада
В такие морозы не лишней будет забота о братьях наших меньших. На усиленный рацион питания переведены жители Могилевского зоосада, в том числе зубры, лани и олени, которые содержатся в самом большом открытом вольере площадью 120 гектаров. К уже обычным сену и зерну добавлены овощи и фрукты. Ежедневно это свыше 2 с половиной тонн яблок, початков кукурузы и капусты. Дополнительным кормом помогают предприятия города и района.
В расчистке вольеров и дорожек зоосаду помогают учащиеся агролесотехнического колледжа.
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