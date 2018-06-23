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На вахту памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула

Сегодня мы вспоминаем печальную страницу в истории нашей страны. 22 июня 41-го года началась Великая Отечественная война. В один миг спокойная и мирная жизнь закончилась, начались годы тяжелых испытаний, потерь и веры в нашу победу.

Ценой независимости стали жизни миллионов советских граждан, Беларусь потеряла каждого третьего. Память стражей границ и павших на полях сражений воинов почтили и в Минске. В 4 утра на площади Победы руководство Госпогранкомитета, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны ведомства и молодежь возложили цветы. На вахту памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула. 

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