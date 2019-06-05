Град, дождь и сильный порывистый ветер фиксируют в некоторых районах Минска

Есть случаи падения деревьев. Так, на улице Брестской повалило несколько деревьев. К счастью, пострадавших нет. Авто, которые были припаркованы рядом, также не повреждены. На место оперативно выехали спасатели и инспекторы ГАИ - движение на улице частично ограничено. В результате затопления останавливалось движение троллейбусов на других улицах столицы. На вечер среды объявлен оранжевый уровень опасности.



Сильные ливни и в районах Минской области. В столице дождь и грозы ожидаются в период до 9 вечера.



Кстати, в эти дни температура воздуха выше климатической нормы, что повысило и уровень пожарной опасности. В Минском районе введен запрет на посещение лесов.



