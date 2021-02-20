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На ведущих предприятиях страны планируют реализовать проекты по импортозамещению
Беларусь имеет свой уникальный вектор движения вперед и четкие перспективы на будущее. Экспертное сообщество и общественность продолжают активно обсуждать тематику диалоговой площадки VI Всебелорусского народного собрания и Программу социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Для обеспечения социальной стабильности и совершенствования экономического блока в предстоящее пятилетие акцент будет сделан на эффективное развитие основных отраслей экономики - это промышленный комплекс, энергетическая самостоятельность страны, а также лесное и сельское хозяйство.
В 2025 году наращивание объемов экспорта товаров и услуг предусмотрено до 50 миллиардов долларов.
На ведущих предприятиях страны планируют реализовать проекты по освоению производства новых видов импортозамещающей продукции - таковых более 260. Из них около 25 - принципиально новые для страны.
Ключевым моментом также станет повышение качества продукции и ежегодное снижение затрат на производство на полтора - два процента.
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