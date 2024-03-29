На весенних каникулах Минский зоопарк предлагает школьникам посетить квест-путешествие

На весенних каникулах мы зовем, в первую очередь, младших школьников. Думаю, что и для детей старшего школьного возраста также будет интересен наш квест. В ходе него дети не только смогут осмотреть коллекцию зоопарка и пообщаться со специалистами, но и узнать, какие же тайны есть у разных его обитателей.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка