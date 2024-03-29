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На весенних каникулах Минский зоопарк предлагает школьникам посетить квест-путешествие

В какой сезон олень сбросает рога? Бывает ли лиса белой окраски? Найти ответы на эти вопросы, а еще отправиться в настоящее квест-путешествие на весенних каникулах предлагает Минский зоопарк. Во время игры юные исследователи пройдут по всей территории, в маршруте 14 остановок. Школьники смогут познакомиться с семьями питомцев зоопарка, узнать об интересных фактах из их жизни и сделать памятное фото. В конце интеллектуального квиза самых активных ждут подарки.

На весенних каникулах мы зовем, в первую очередь, младших школьников. Думаю, что и для детей старшего школьного возраста также будет интересен наш квест. В ходе него дети не только смогут осмотреть коллекцию зоопарка и пообщаться со специалистами, но и узнать, какие же тайны есть у разных его обитателей.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка

Интерактивные игры, квесты, фестивали проводят в столичном зоопарке в течение всего года. Посетителям предлагают приобрести лакомства для обитателей зоопарка и угостить ими животных. В сезон весенних каникул группы школьников ждут ежедневно до 17:00.

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