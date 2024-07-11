На въездах в Минск появились новые знаки. Как они выглядят

Новые знаки появились на въездах в Минск - индивидуальный для каждого района. Все они отражают индивидуальный стиль, архитектуру и атмосферу своего района. На табличке "Центрального" - музей Великой Отечественной, стела и Большой театр оперы и балета. Первомайский - в стиле цифры "один". На Московском можно увидеть фирменный герб.