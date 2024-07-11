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На въездах в Минск появились новые знаки. Как они выглядят

Новые знаки появились на въездах в Минск - индивидуальный для каждого района. Все они отражают индивидуальный стиль, архитектуру и атмосферу своего района. На табличке "Центрального" - музей Великой Отечественной, стела и Большой театр оперы и балета. Первомайский - в стиле цифры "один". На Московском можно увидеть фирменный герб.


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У каждого въездного знака есть подсветка и цветочное оформление. До конца июля будут установлены приветственные таблички в двух оставшихся районах - Заводском и Октябрьском.

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