На въезде в Беларусь из ЕС застряли около двух тысяч фур

Сегодня вступает в силу запрет на проезд и транзит по территории стран Евросоюза для белорусских и российских перевозчиков. ЕС в рамках пятого пакета санкций ввел ограничительные меры. Причем отвел на решение вопроса всего недельный срок.



В это же время на выезде из Европы застряли тысячи большегрузов. Начиная с 9 апреля, на выезде из Литвы и Польши наблюдаются большие очереди. По данным погранслужбы Литвы, по состоянию на 16:30 15 апреля въезда в Беларусь на четырех пунктах пропуска ожидало около двух тысяч фур. Время ожидания до 69 часов. Проблемы в пунктах пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог" и "Райгардас" - "Привалка", где в ожидании около 700 и 600 фур соответственно.



Считается, что перевозчики, которые стали в очередь до 16 апреля, могут проезжать границу и позднее этого времени. При этом должны соблюдаться условия - перевозимый груз должен быть принят к перевозке до 23:59 9 апреля. Порожние транспортные средства могут ехать без ограничений. За нарушение международных санкций, введенных в Литовской Республике, придется заплатить штраф в размере от 200 до 6000 евро.



