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На въезде в Гомель откроют 16-тонную статую рыси

Гомель готовится отметить 881-й день рождения. Знаковым событием станет открытие 16-тонной рыси на одном из въездов в город над Сожем.

Изображение символа города нанесено на герб и флаг областного центра, а теперь будет увековечено в новой скульптуре. В длину рысь будет 4 метра, в ширину - более двух.

Художественное литье в качестве подарка преподнесли любимому городу специалисты завода "Центролит".

Работы по оформлению скульптуры из чугуна близятся к завершению, ее уже доставили на место постоянной прописки. На стадии обсуждения обустройство постамента и подсветка. Гомельчане не исключают, что место на въезде в город над Сожем станет излюбленным и для туристов.

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