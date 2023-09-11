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На въезде в Гомель откроют 16-тонную статую рыси
Гомель готовится отметить 881-й день рождения. Знаковым событием станет открытие 16-тонной рыси на одном из въездов в город над Сожем.
Изображение символа города нанесено на герб и флаг областного центра, а теперь будет увековечено в новой скульптуре. В длину рысь будет 4 метра, в ширину - более двух.
Художественное литье в качестве подарка преподнесли любимому городу специалисты завода "Центролит".
Работы по оформлению скульптуры из чугуна близятся к завершению, ее уже доставили на место постоянной прописки. На стадии обсуждения обустройство постамента и подсветка. Гомельчане не исключают, что место на въезде в город над Сожем станет излюбленным и для туристов.
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