Сегодня в Могилеве на VI Молодежном форуме Беларуси и России заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов двух стран. Подписи под документами поставили представители общественных молодежных организаций Гродненской и Псковской областей, а также Минска и Брянска. Речь идет о совместных проектах в области образования, культуры и патриотического воспитания.