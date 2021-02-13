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На VI Всебелорусское народное собрание приехали представители более 20 стран

За трансляцией из Дворца Республики внимательно следили во всех уголках страны

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