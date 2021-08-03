10 населенных пунктов Россонского, Глубокского и Полоцкого районов до сих пор остаются без электричества. Накануне на Витебскую область обрушился грозовой фронт, пострадали 4 района. Самые значительные последствия на Россонщине. Сильный ветер, достигавший 16 м/с, повредил кровли жилых домов, школ, садов, повалил деревья в 6 населенных пунктах. Оперативно сработали аварийные бригады, комиссии ЧС и ситуационные штабы, принимавшие неотложные меры по ликвидации последствий.