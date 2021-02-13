На ВНС теме развития системы образования было уделено особое внимание

Гарантированно получить первое рабочее место, активное внедрение новейших технологий и профориентация. На форуме в столице теме развития системы образования было уделено особое внимание. Воспользовались возможностью посмотреть трансляцию в прямом эфире народного собрания студенты Гродненского университета Янки Купалы. Получилось не просто услышать основные направления развития образования, но и обсудить, как вуз будет двигаться дальше.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы не только крупнейший образовательный центр региона, но и лидер по внедрению современных технологий. В вузе успешно сочетаются наука и инновационное предпринимательство. Здесь одними из первых в стране открыли технопарк, в котором идеи студентов реализуют на практике. Созданы здесь и все бытовые условия. Современное 13-этажное общежитие на тысячу мест ввели в строй в прошлом году.

