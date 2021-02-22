На водоемах Гомельской области начали профилактическую аэрацию

В Жлобинском районе опасное снижение уровня кислорода в водоемах. Природоохранные службы региона развернули комплекс мероприятий по недопущению замора рыбы. Старт дали на озере Чернецком в Гомельском районе.





Толщина льда там около 30 сантиметров, и это уже негативно сказывается на концентрации кислорода. Экологи, Общество охотников и рыболовов, арендаторы рыболовных угодий и коммунальные службы провели аэрацию. Водоем очистили от снега, прорубили лунки и накрыли изоляционным материалом. Такая работа продолжится и на других водоемах.



