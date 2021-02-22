ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На водоемах Гомельской области начали профилактическую аэрацию

В Жлобинском районе опасное снижение уровня кислорода в водоемах. Природоохранные службы региона развернули комплекс мероприятий по недопущению замора рыбы. Старт дали на озере Чернецком в Гомельском районе.


Изображение

Толщина льда там около 30 сантиметров, и это уже негативно сказывается на концентрации кислорода. Экологи, Общество охотников и рыболовов, арендаторы рыболовных угодий и коммунальные службы провели аэрацию. Водоем очистили от снега, прорубили лунки и накрыли изоляционным материалом. Такая работа продолжится и на других водоемах.


Изображение

С наступлением тепла в Беларуси приступят и к зарыблению. К слову, за последние два года только в Гомельской области в водоемы выпущено 12 тонн рыбы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все