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Поэтический флешмоб "Роднае слова, цудоўнае слова" пройдет на железнодорожном вокзале

Сегодня пройдет поэтический флешмоб "Роднае слова, цудоўнае слова" на железнодорожном вокзале Минска. А в отделении Белпочты можно будет купить почтовую карточку и написать теплые слова на белорусском языке в адрес друзей.

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