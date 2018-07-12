На волнах вещания 15 лет. "Радиус FМ" празднует юбилей

Три пятилетки на одной волне. "Радиус FМ" празднует юбилей. В свой день рождения радийщики подготовили специальный праздничный контент и подарки своим слушателям.Ольга Медведь продолжит.

Крупнейшая радиосеть Беларуси, пополняющая топ-10 лучших радиостанций нашей страны. За 15 лет на волнах "Радиус FМ" стал действительно брендом - вещает по последним мировым тенденциям. Уже несколько сезонов как коллеги перезагрузились на формат CHR (Contemporary Hit Radio), где музыкальное наполнение - это самые популярные хиты, определяющиеся с помощью чартов.

Целевая аудитория в радиусе 18-35 лет. Под интерес слушателя за 15 лет не единожды менялся формат. Сейчас же в эфире только востребованная музыка и авторские проекты. Утреннее, дневное и вечернее шоу, актуальные новостные блоки в сотрудничестве с Агентством теленовостей и топовый аудиовизуальный проект "В теме".

На волне 103,7 в радиусе хорошего настроения и самых хитовых композиций более 98 % Беларуси. Однако современная радиостанция - гибридное понятие. "Радиус FМ" можно не только услышать, но и увидеть на собственном канале, почитать в соцсетях и пообщаться с командой.

Аудитория интернет-пространства с каждым годом увеличивается. Только за последний сезон слушающих трендовую музыку на сайте стало в 10 раз больше. К тому же там можно найти архив композиций, которые проигрывались за эфирный день.