На волосок от смерти - на Алтае спасли белоруса, который четыре часа провисел на отвесной скале

На Алтае спасли белоруса, который четыре часа провисел на отвесной скале. 36-летний турист оказался в опасном положении на горе Иткая. Друзья скалолаза вызвали сотрудников МЧС, которым удалось с помощью веревок спустить мужчину к подножию горы. Все закончилось благополучно. Решится ли турист повторить свою попытку взобраться на гору - пока не известно.