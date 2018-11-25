ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На вооружение ОСВОДа поступили аэролодки

На воде аэролодка может развивать скорость до 110 километров в час, по снегу - до 150. Судно надувное. Дно защищено чешуей из поликарбоната и дает легкое скольжение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все