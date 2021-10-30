На вопросы белорусов сегодня ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

По традиции в Беларуси проходят прямые телефонные линии. 2 ноября на связи будет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.



Сегодня на вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.