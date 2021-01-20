На вопросы граждан сегодня ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов.



Сегодня волнующие вопросы можно будет задать министру транспорта и коммуникаций Алексею Авраменко.



Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.



