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На вопросы граждан сегодня ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов.

Сегодня волнующие вопросы можно будет задать министру транспорта и коммуникаций Алексею Авраменко.

Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.

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