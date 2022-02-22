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На вопросы, которые остались после фильма "Зима на дворе", Ксения Лебедева даст ответы в программе "Это другое"
"Зима на дворе" - продолжение следует. В эфире "Беларусь 1" показали детали операции КГБ по зачистке деструктивных чатов "97". Не прошло и суток - открылись новые подробности.
Ксения Лебедева даст ответы на все вопросы, которые остались после фильма "Зима на дворе". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе "Это другое".
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