На вопросы, которые остались после фильма "Зима на дворе", Ксения Лебедева даст ответы в программе "Это другое"

"Зима на дворе" - продолжение следует. В эфире "Беларусь 1" показали детали операции КГБ по зачистке деструктивных чатов "97". Не прошло и суток - открылись новые подробности.



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