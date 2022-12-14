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На вопросы жителей центрального региона и столицы ответят 17 декабря

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы жителей центрального региона и столицы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В Минске 17 декабря с 9:00 до 12:00 на вопросы горожан будет отвечать председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Номер телефона для обращений: 8 (017) 222-44-44.

А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Иван Маркевич. Номер телефона для обращений: 8 (017) 500-41-60.

Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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