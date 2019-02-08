Для тех, кто будет добираться на собственном транспорте, на время финала "Снежного снайпера" организованы дополнительные места для парковки. Площадка на 300 машиномест разместилась недалеко от футбольных полей - с тыльной стороны спорткомплекса. Еще одна стоянка планируется на участке дороги Р 80 - в деревне Околица. При этом для грузовых авто до 10 февраля движение будет ограничено. Госавтоинспекция также советует водителям планировать время и маршруты поездок заранее.