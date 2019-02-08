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На время финала "Снежного снайпера" организованы дополнительные места для парковки
Для тех, кто будет добираться на собственном транспорте, на время финала "Снежного снайпера" организованы дополнительные места для парковки. Площадка на 300 машиномест разместилась недалеко от футбольных полей - с тыльной стороны спорткомплекса. Еще одна стоянка планируется на участке дороги Р 80 - в деревне Околица. При этом для грузовых авто до 10 февраля движение будет ограничено. Госавтоинспекция также советует водителям планировать время и маршруты поездок заранее.
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