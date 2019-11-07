На время ноябрьских выходных приграничье перешло на усиленный режим работы

В приграничье перешли на усиленный режим работы. На время ноябрьских выходных таможенное ведомство, а также Госпогранкомитет примут все возможные меры, чтобы не допустить очередей в пунктах пропуска. Во время праздников на границах традиционно увеличивается транспортный и пассажирский потоки. Сотни автомобилей сейчас ожидают выезда в Польшу и Литву. В связи с этим расширен штат сотрудников в дежурных сменах. С пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны задачи ритмичности оформления машин.