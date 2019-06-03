На время тренировок роты почетного караула будет ограничиваться движение по проспекту Машерова

Репетиции парада ко Дню Независимости начинают проводить в городе. В связи с этим движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничиваться на время тренировок роты почетного караула. Репетиции начнутся сегодня и пройдут также 6, 10, 13, 17 и 20 июня с 9 до 11 вечера. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям продумать свой маршрут заранее. Общественный транспорт на это время пустят в обход.