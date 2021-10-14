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На встрече А. Лукашенко с главой европейского регионального бюро ВОЗ речь шла о новшествах борьбы с пандемией

Cледующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации с коронавирусом. Сегодня о новшествах борьбы с пандемией шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой европейского регионального бюро ВОЗ. Ханс Клюге прибыл в Минск для участия в медицинском саммите СНГ, где страны делятся опытом. Беларусь в борьбе с COVID выбрала собственный путь, показавший эффективность. Когда мир ушел на карантин, мы границы не закрыли, не остановили экономику и не пошли по пути жесткого локдауна. Белорусы сохранили право жить привычной жизнью, а медики продолжают бороться за каждого пациента!

Прививку первым компонентом вакцины сделали 2,5 млн белорусов

Четвертая волна COVID и мутации штамма "Дельта" пока не позволяют строить оптимистичные прогнозы о спаде пандемии. Поэтому в Беларуси принимаются все меры по сдерживанию инфекции: обязательный масочный режим и кампания по вакцинации населения. Прививку первым компонентом сделали уже 2,5 миллиона белорусов.

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