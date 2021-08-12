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На встречу с министром внутренних дел приехали люди из разных уголков Беларуси
Услышать каждого и по возможности решить проблемы. Глава МВД провел прием граждан. Встреча хоть и проходила в столице, на беседу с Иваном Кубраковым приехали люди из разных уголков страны. Обращения касались не только работы правоохранительных органов, но и благоустройства городской среды, регулирования деятельности садовых товариществ, отмены запрета на торговлю бытовыми пиротехническими изделиями. По поручению главы ведомстваспециалисты проведут детальную проверку и граждан -многие жаловались на буйных соседей.
Также глава ведомства пообещал, что подобные приемы будут проводиться и дальше, как только возникнет необходимость.
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