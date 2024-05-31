На второй централизованный экзамен зарегистрировались более 55 тыс. человек

В Беларуси в самом разгаре вступительная кампания. Накануне абитуриенты сдавали второй централизованный экзамен - русский или белорусский на выбор. На испытания зарегистрировались более 55 тыс. человек. За ходом следили преподаватели, специально созданная госкомиссия и сотрудники КГК. По словам заместителя министра образования, в сравнении с первым ЦЭ количество нарушений снизилось вдвое.

Финальным испытанием для выпускников будет ЦТ еще по одному предмету на выбор. Те абитуриенты, которые не явились по уважительной причине на испытания, смогут сдать его в резервные дни - 19, 21 и 23 июня. В этом году создана группа по рассмотрению обращений, связанных с проведением вступительной кампании. Также организована работа горячих телефонных линий.

