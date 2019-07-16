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На выбор школьников Минской области спортивные, экологические и оздоровительные лагеря
На выбор школьников Минской области спортивные, экологические и оздоровительные лагеря. А также отдых в школах и центрах дополнительного образования.Получить зеленые уроки, попасть в палаточный городок и пройти курс аромо-терапии предлагают на берегу Вилейского водохранилища. В оздоровительном центре за одну смену могут отдохнуть более 800 школьников. У каждого своя развлекательная и оздоровительная программа. Подробнее - Наталья Кезик.
В седьмой раз Анна Гришкевич на летний отдых приехала в оздоровительно-реабилитационный центр. В лагере среди леса школьнице нравится абсолютно все - и еда вкусная, и процедуры действенные, и развлекательная программа интересная. Девочка уверена - место для летнего релакса в следующем году для нее останется неизменным.
За смену в центре одновременно отдыхают 800 школьников из всей Беларуси. Для оздоровления - множество процедур - массажи, ванны, спелео-, аромо- и фитотерапия. У каждого - индивидуальная программа.
Кроме лечебного расписания, предусмотрены и занятия для души - кружки по квилингу, вырезанке, музыкальные уроки по вокалу и на синтезаторе. Предлагают школьникам и образовательные проекты. Здесь можно подтянуть знания по английскому и немецкому языкам, научиться актерскому мастерству.
Этим летом, здесь, на берегу Вилейского водохранилища, стартовал и проект "зеленая школа". Экологическое образование получили 140 школьников. На уроках у подростков не только теория, но и практика. С помощью десятка вот таких приборов.
Обучение бережному отношению к природе в центре продолжат и после летних каникул. Экзамены в оздоровительном центре станут традицией.
Для подростков - более экстремальный вид отдыха. Почти две недели жизни в "полевых" условиях - в палатках и без мобильных телефонов. Городок разместился на берегу Вилейского водохранилища. 180 школьников здесь учатся добывать огонь, ориентироваться в лесу и ставить палатку.
Кормиться "жильцы леса" ходят в детский реабилитационный центр. Он размещен в километре от палаточного лагеря. А вечером - обязательная программа - дискотека на свежем воздухе, ломоть хлеба, поджаренный на огне и, конечно же, песни у костра.
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