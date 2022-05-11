Транспортный хаб появился на выезде из Минска

Новый формат перемещения для большего комфорта. При выезде из Минска на пересечении Партизанского проспекта с улицей Ангарской теперь новая схема дорожного движения. Транспортный хаб предназначен для разграничения потоков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси с автомобилями, которые движутся в направлении выезда из города. Для пригородного транспорта организовали специальную площадку для посадки и высадки пассажиров, а также места для ожидания. Для безопасности пассажиров и пешеходов внутри хаба установлены металлические ограждения.