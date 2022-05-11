ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Транспортный хаб появился на выезде из Минска

Новый формат перемещения для большего комфорта. При выезде из Минска на пересечении Партизанского проспекта с улицей Ангарской теперь новая схема дорожного движения. Транспортный хаб предназначен для разграничения потоков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси с автомобилями, которые движутся в направлении выезда из города. Для пригородного транспорта организовали специальную площадку для посадки и высадки пассажиров, а также места для ожидания. Для безопасности пассажиров и пешеходов внутри хаба установлены металлические ограждения.

Экспериментальный проект позволит снизить загруженность участка городской дорожной сети. Если такой хаб зарекомендует себя, подобную схему движения внедрят и на выезде с проспекта Дзержинского.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все