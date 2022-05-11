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Транспортный хаб появился на выезде из Минска
Новый формат перемещения для большего комфорта. При выезде из Минска на пересечении Партизанского проспекта с улицей Ангарской теперь новая схема дорожного движения. Транспортный хаб предназначен для разграничения потоков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси с автомобилями, которые движутся в направлении выезда из города. Для пригородного транспорта организовали специальную площадку для посадки и высадки пассажиров, а также места для ожидания. Для безопасности пассажиров и пешеходов внутри хаба установлены металлические ограждения.
Экспериментальный проект позволит снизить загруженность участка городской дорожной сети. Если такой хаб зарекомендует себя, подобную схему движения внедрят и на выезде с проспекта Дзержинского.
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