На выездном заседании президиума Совета Республики в Белыничах обсудили вопросы от состояния дорог до качества воды

Одним из стратегических направлений развития, определенных VI Всебелорусским народным собранием, является такое направление, как сильные регионы. И, конечно, эти единые дни приемов по регионам нашей страны показывают, по каким направлениям мы должны усилить нашу работу, в том числе законотворческую работу, какие вопросы волнуют наших граждан и требуют непосредственно оперативного разрешения. Общаясь с гражданами, мы видим настроение людей и держим руку на пульсе. Это дает нам возможность и в дальнейшем выстраивать и планировать нашу законодательную работу.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси