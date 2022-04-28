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На выездном заседании президиума Совета Республики в Белыничах обсудили вопросы от состояния дорог до качества воды
Люди должны быть услышаны, а органы власти всех уровней должны сделать все, чтобы нерешенных проблем не осталось.
Президиум Совета Республики Национального собрания в Белыничах обсудил результаты единого дня приема граждан, который прошел накануне в Могилевской области. На совете было отмечено снижение числа обращений с начала года. Самые актуальные вопросы касались состояния дорог, качества воды, работы пассажирского транспорта. Меньше стало замечаний к работе ЖКХ. Вместе с тем, как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, анализируя ситуацию по стране, некоторым чиновникам "недосуг" встретиться с людьми. Появляются и повторные обращения - такого не должно быть. Все проблемы людей должны быть доведены до логического разрешения. Практика такой "отработки" регионов Советом Республики будет продолжена.
Одним из стратегических направлений развития, определенных VI Всебелорусским народным собранием, является такое направление, как сильные регионы. И, конечно, эти единые дни приемов по регионам нашей страны показывают, по каким направлениям мы должны усилить нашу работу, в том числе законотворческую работу, какие вопросы волнуют наших граждан и требуют непосредственно оперативного разрешения. Общаясь с гражданами, мы видим настроение людей и держим руку на пульсе. Это дает нам возможность и в дальнейшем выстраивать и планировать нашу законодательную работу.
Люди приходят в надежде, что их услышат и сделают все возможное, чтобы помочь. Вчера проводили прием граждан в Горках. Женщина (в наш Год исторической памяти) попросила помочь восстановить памятник "Скорбящей матери". Сегодня я увижусь с губернатором, попрошу, чтобы при комплексном участии и города, и облисполкома сделать это в текущем году.
Сенаторы посетили в Белыничах музей Бялыницкого-Бирули, где хранятся работы знаменитого художника и проходит обучение живописи. Почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к братскому захоронению в районном парке. Отметив ценность мира и важность его сохранения в нашей стране, не давшей поднять голову нацизму. Память об этом и впредь будет передаваться из поколения в поколение.
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