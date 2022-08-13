На выходные в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении - 13 и 14 августа из-за жары в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

Так, в субботу в дневные часы во многих районах максимальная температура воздуха достигнет 30-31 градуса.

А в воскресенье в дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха ожидается до +32 °С.



