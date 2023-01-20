В выходные белорусов ждут мокрый снег и дождь

В выходные в Беларуси снова ожидаются мокрый снег и дождь. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками на 21 января.

Ночью и утром на большей части страны ожидается сильный снег, порывистый ветер, в отдельных районах - метель. На дорогах возможна гололедица. Водителям следует быть максимально осторожными.