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В выходные белорусов ждут мокрый снег и дождь

В выходные в Беларуси снова ожидаются мокрый снег и дождь. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками на 21 января.

Ночью и утром на большей части страны ожидается сильный снег, порывистый ветер, в отдельных районах - метель. На дорогах возможна гололедица. Водителям следует быть максимально осторожными.

К середине следующей недели погода будет сухой и морозной. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

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