На выходных Минск отметил свой день рождения. Столице - 953!

В этом году формат празднований необычный: с самого утра жители столицы вышли на субботник.



Тропы здоровья, парки, зеленые зоны, детские и спортивные площадки - всего этого в Минске хватает, но, конечно, требует внимания и ухода. А если есть свободный час, почему бы не потратить его на наведение порядка? Городские власти берут на себя более глобальные вопросы: например, освоение перспективных территорий, возведение жилья для многодетных и сокращение очереди нуждающихся в улучшении условий. К слову, именно такие приоритеты обозначил новый мэр Владимир Кухарев. Напомним, он на должности полторы недели.



Развитие столицы - задача для всех общая, и здесь важен вклад каждого. Самым активным каждый год присваивают гордое звание "Минчанин года". Должность и род деятельности совершенно не важны! В этом убедился и наш корреспондент, уже 12 лет как минчанин Антон Малюта. Итак, несколько историй о тех, кем столица по праву может гордиться.



Минск. Экономический центр Беларуси. Город больших возможностей и больших зданий. Многоэтажки вырастают одна за одной - так появляются новые районы. Здесь есть и все необходимое: детские сады, школы, магазины, аптеки - и все должно быть построено на совесть. К слову, и архитекторов, и простых рабочих минчанами года называли не единожды. И это по праву, глядя на то, как преображаются наши районы. А за плечами истинных мастеров отличная база профессионального образования.



Это столичный лицей № 5 транспортного строительства. Здесь знакомимся с Дмитрием Растюшевским. Его городские власти чествовали в 2018. Это тот самый случай, когда вчерашние школьники в рамках профориентации выбирают не учебное заведение, а конкретного мастера. Да, мы попали не на обычное занятие - здесь ребята готовятся к национальному этапу конкурса World Skills. Это всемирно известное соревнование, призванное определить, у кого же золотые руки.





Дмитрий Растюшевский трудовую науку постигал с самого детства. Сам был не только любознательный, но и трудолюбивый. Сначала пилил доски, дальше занимался резьбой. То, что будущая профессия будет связана с деревообработкой, ни на секунду не сомневался. Теперь сам делится профессиональными секретами с будущими специалистами. Говорит, его выпускники заметны всегда: на предприятиях с самым современным оборудованием работают так, как будто за плечами огромный опыт. Уверен, именно благодаря таким мастерам престиж профессии будет расти.



Как единое целое работает весь строительный и коммунальный комплекс столицы. Ведь общая цель одна - город должен быть максимально комфортным для жизни и точно не уступать мировым столицам.



А то, что Минск по европейским меркам один из самых зеленых, заслуга конкретных людей.



С Анжеликой Пузанковой, руководителем службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства столичного Зеленстроя, мы встретились в том самом лабиринте у гостиницы "Беларусь". Более 3 000 хвойных кустарников высажены картой нашей страны. И пусть растения еще не слишком высокие, мы с нашей героиней здесь побродили. Заодно узнали о том, что еще нужно Минску для улучшения экологии.



Анжелика Пузанкова стала минчанкой года в 2012 году. Но вот карьера началась еще задолго до этого. Изучала теорию в университете, позже получала первые практические навыки на станции защиты растений. Со временем формировался и комплексный взгляд, что именно нужно делать, чтобы столица постоянно наполнялась зелеными оазисами. Сегодня в подчинении коллектив, который воплощает стратегию в жизнь. И за это уж точно достоин высоких наград.



И это, пожалуй, обо всех минчанах года. Почетное звание как благодарность тем, кто всегда рядом и настоящий профессионал. Ими по праву гордится столица, а работают они во всех сферах: это и электрики, и кондитеры, и учителя, и врачи. Развитие большого города - механизм, который без сбоев движется только в умелых руках трудовых коллективов. И здесь важен вклад каждого.



