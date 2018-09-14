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На выходных ожидаются кратковременные, но сильные дожди

Зонты и теплая одежда понадобятся белорусам на выходных. Ожидаются кратковременные, но сильные дожди. В отдельных регионах грозы.

Следующая неделя порадует сухой и теплой погодой.

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