В выходные в столице до + 16°С

Переменчивый апрель меняет настроение. Снежный покров сменил солнечную и тихую погоду. В выходные в столице и области - до 16 градусов тепла. Обойдется без заморозков и ночью. В субботу будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 12 со знаком плюс. Комфортная погода ожидается в Минске и регионе и в воскресенье.