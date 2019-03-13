На выставке "100 идей для Беларуси" Минскую область представили 34 проекта

Эти школьники и студенты увлекаются наукой. Мобильное приложение, которое подскажет, когда сделать кардиограмму, теплица с электрогрядкой и экополимерные пленки. Такие универсальные и необычные разработки молодежи центрального региона победили в этом году на республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси". Всего Минскую область представили 34 проекта, половина из них попала в финал. А вот первую награду и специальные призы конкурса завоевали только 4 ценные идеи.



Над рецептом экологической полимерной пленки ученицы 3-й Несвижской школы Дарья Андреева и Владислава Нелюбина работали в течение года. Вес каждого из ингредиентов здесь необходимо высчитывать до миллиграмма. Жидкость для изготовления пленки должна быть довольно плотной и, как говорят юные исследователи, послушной.



На ровной поверхности органическая пленка высохнет за несколько часов. Толщину и прозрачность готового продукта можно регулировать - добавить больше желатина или крахмала.



Органическая пленка по рецепту Дарьи и Владиславы разлагается целиком и не оставляет отходов. В этом году разработка несвижских школьниц получила специальный приз республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".



Обладательницей спецприза также стала и Юлия Гапанович. Восьмиклассница создала умную теплицу с круговоротом воды и электрической грядкой.



Проект прошлой весной воплотили в жизнь на собственном огороде. Осенью собрали первый урожай томатов - почти вдвое больший, чем в обычной теплице из поликарбоната.



Крышу в умной теплице сконструировали под наклоном в три градуса, чтобы капли конденсата не скатывались, а насыщали воздух влагой. Так получилось уменьшить количество поливок - с трех до одной. Кроме этого, в умной теплице есть и электрическая грядка. Она работает по принципу генератора тока и ускоряет поступление питательных веществ от корней растения и наоборот.



В числе победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" четыре проекта от Минской области. Изначально, на областном этапе, конкурсанты продемонстрировали 34 ценные идеи, и только 14 из них прошли в финал.



Всего же на суд жюри было подано около двух тысяч заявок со всей Беларуси. В списке лучших - и учащийся Слуцкого государственного колледжа Денис Котляров. Он одержал победу за разработку своего языка программирования и мобильного приложения. А Артем Кривопуст из Смиловичей собрал победный бустер для промывания радиаторов.



В планах Дарьи и Владиславы увеличить количество видов экополиэтилена. А Юлия в этом году поставит на умной теплице солнечные батареи и кулер для движения воздуха внутри ее. И времени у юных исследователей не так много: итоги областного этапа очередного конкурса "100 идей для Беларуси" подведут уже в конце года.