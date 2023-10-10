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На выставке "Антология красоты" собрана коллекция старинного белорусского головного убора замужних женщин
Ретроспектива - только уже не в бытовых вещах, а в национальном костюме - на выставке "Антология красоты", где собрана коллекция белорусского женского головного убора. Традиционноего носили в былые времена белорусские женщины, за что их называли "белоголовыми".
Длинное полотно из выбеленного льна замысловато закручивалось, было праздничным и будничным, по нему можно было "читать" семейный статус женщины и ее принадлежность к определенному региону. Способов навивания повойников было множество. Ими сегодня владеют единичные специалисты. Наш корреспондент Наталья Бордиловская взяла мастер-класс у одной из лучших знатоков древнего искусства повойника (подробности в видео).
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