На выставке "Антология красоты" собрана коллекция старинного белорусского головного убора замужних женщин

Ретроспектива - только уже не в бытовых вещах, а в национальном костюме - на выставке "Антология красоты", где собрана коллекция белорусского женского головного убора. Традиционноего носили в былые времена белорусские женщины, за что их называли "белоголовыми".

Длинное полотно из выбеленного льна замысловато закручивалось, было праздничным и будничным, по нему можно было "читать" семейный статус женщины и ее принадлежность к определенному региону. Способов навивания повойников было множество. Ими сегодня владеют единичные специалисты. Наш корреспондент Наталья Бордиловская взяла мастер-класс у одной из лучших знатоков древнего искусства повойника (подробности в видео).