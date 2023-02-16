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На выставке "Беларусь интеллектуальная" в Гомеле разработки представят 23 организации региона

В Гомеле сегодня начинает работу выставка "Беларусь интеллектуальная". Свои достижения представят 23 организации региона. Гомель - первый областной центр, где пройдет выставка.

Экспозиция была организована по поручению главы государства - в преддверии Дня белорусской науки в Минске. Наши ученые представили новейшие разработки в области робототехники, IT-технологий, здравоохранении, сельском хозяйстве. Аналогов некоторым нет не только на постсоветском пространстве, но и в мире.

За два месяца экспозиция объедет все областные центры. В Национальной академии наук не исключают, что "Беларусь интеллектуальная" станет традицией как для столицы, так и для регионов.

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