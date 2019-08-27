На МАКС-2019 представлены свыше 80 образцов техники предприятий белорусского ВПК

В подмосковном Жуковском 800 компаний со всего мира презентуют новейшую летную технику. На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 можно увидеть не только пассажирский аэротранспорт, но и стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, штурмовики и истребители. Среди экспонатов и свыше 80 образцов техники предприятий белорусского военно-промышленного комплекса.