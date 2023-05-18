На выставке MILEX-2023 белорусские производители представили уникальную разработку

Поскольку эти системы мобильные, это требует сопровождения источников питания. Тем больше лазер, тем большая электростанция должна ездить. Поэтому нужен компромисс, поэтому большинство стран не гонятся за запредельными мощностями, а используют более точные системы наведения, слежения и прицеливания. Мы занимаемся второй нишей, мы стараемся обнаружить, навести точно и сопровождать цель.

Алексей Шкадаревич, директор унитарного предприятия НТЦ "ЛЭМТ", академик НАН Беларуси