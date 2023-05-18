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На выставке MILEX-2023 белорусские производители представили уникальную разработку
Лазер против беспилотников - уникальную разработку представили белорусские производители на выставке MILEX-2023. Впервые показали систему для обнаружения и уничтожения воздушных объектов с комбинированной системой СВЧ и оптики, которая работает в различных спектральных диапазонах в любое время суток и при любых погодных условиях. При этом разработка позволяет обнаруживать беспилотник на предельно малых высотах, распознать его, а лазерный боевой модуль его уничтожит.
Поскольку эти системы мобильные, это требует сопровождения источников питания. Тем больше лазер, тем большая электростанция должна ездить. Поэтому нужен компромисс, поэтому большинство стран не гонятся за запредельными мощностями, а используют более точные системы наведения, слежения и прицеливания. Мы занимаемся второй нишей, мы стараемся обнаружить, навести точно и сопровождать цель.
Стоимость разработки - примерно 2,5 млн долларов. Система уже получила высокие оценки - самая лучшая из них - контракт на поставку в одну из стран Ближнего Востока. Во внедрении инновации заинтересовано и Министерство обороны Беларуси. Сегодня проходит второй день 11-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023.
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