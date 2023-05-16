На выставке MILEX представят самые передовые и новые разработки

Уже завтра в Минске стартует Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023. Деловая программа выставки состоит из научно-технических конференций, форумов по вопросам военно-технического сотрудничества. Уже традиционное для нашей страны мероприятие в этом году соберет десятки делегаций и сотни участников.

Представлено стрелковое оружие и боеприпасы, высокотехнологичное оборудование и системы, авиация и ракетно-космические комплексы, бронетанковая техника.

И это лишь малая часть. На площадке форума уже работает наша съемочная группа.

Слово Александру Камовичу

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Международная выставка вооружения и военной техники MILEX спустя 2 года возвращается в Минск. Отмечу, что это уже 11 форум. На этот раз он пройдет с 17 по 20 мая и уже традиционно на территории "Минск-Арены". Нынешняя выставка соберет 170 организаций-участников из 30 стран мира.

Прямо сейчас на площадке форума последние приготовления. На улице возле "Арены" уже выставлена военная техника - машины РЛС, бронетранспортеры. В большинстве своем это новинки, как, например, радиолокационный комплекс "Восток-3D" от конструкторского бюро "Радар".

Чуть меньше половины общей площади экспозиции займет крытая площадка. Основная часть выставки разместится именно здесь - больше 400 образцов. Стрелковое оружие, боеприпасы, новейшие системы управления, беспилотники, в том числе уникальные производства КБ "Дисплей".

Ход работы XI юбилейной выставки будут освещать около 170 журналистов из 40 телерадиокомпаний, информационных агентств и печатных средств массовой информации. И традиционно широко освещают MILEX и Агентство теленовостей.

Виолетта Соколович, завотделом криминальных новостей Агентства теленовостей:

Компании военпрома действительно ждут этого события. Ведь форум не просто выставка достижений, но и еще отличная площадка для международного сотрудничества. Так, например, на прошлом MILEX были подписаны контракты на сумму больше 200 миллионов долларов. Кроме того, во время выставки было проведено несколько сотен рабочих встреч и переговоров.