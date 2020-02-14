17 золотых медалей, лучший инновационный продукт и лучшая упаковка. Сегодня белорусская молочная отрасль еще раз доказала: наши продукты - лучшие среди стран не только СНГ, но и Европы. На выставке "ПродЭкспо" в Москве в номинации "Молочная продукция" более половины наград у Беларуси! Среди лидеров – предприятие "Бабушкина крынка". За стабильный выпуск качественной продукции холдинг признан лучшим предприятием года. Наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская первой поздравила победителей и лично оценила качество товара.





ПродЭкспо - крупнейшая международная выставка продуктов питания в России и Восточной Европе

В этом году – более 2 500 участников из 70 стран мира. Попробовать можно практически все: от стандартных продуктов и напитков на каждый день до спортивного питания для здорового образа жизни.

В выставке участвуют более 2 500 компаний из 70 стран

Среди стран СНГ наиболее широко представлена Беларусь. В этом году в выставке участвуют более 60 компаний, и каждая четвертая из них – производители молочной продукции. Определить, у кого вкуснее, можно по очереди на дегустацию. У стенда "Бабушкина крынка" каждый год участия в ПродЭкспо всегда настоящее столпотворение. Чтобы угостить всех желающих, блюда с нарезкой отечественного сыра приходится обновлять каждые полчаса.

"Бабушкина крынка" завоевала 17 золотых медалей на ПродЭкспо-2020

В этом году бренд "Бабушкина крынка" отмечает юбилей – 40 лет. За это время компания разрослась в огромный холдинг, который объединяет десятки производств. Только сыров выпускают более 40 видов. Российские, голландские, с козьим и овечьим ферментом, а также со вкусом грецкого ореха и винограда. 30 % продукции идет на внутренний рынок, остальное на экспорт. Вкус и качество белорусской молочки знают во многих странах мира, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке.

Артем Зубель, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка":

"География поставок нашей продукции уже насчитывает более 40 стран. Россия - один из основных покупателей нашей продукции. В связи с этим мы ежегодно принимаем участие в выставке "ПродЭкспо". В этом году мы широко представлены на данной выставке. Участие нам много что дает. Мы определяем вектор развития нашего предприятия. Поставить правильные задачи по дальнейшей модернизации нашего производства".



Впервые представлены сыры элитной серии, которые покрываются воском

На этот раз тоже не обошлось без новинок. Впервые представлены сыры элитной серии, которые покрываются воском. Такая натуральная оболочка надолго сохраняет качество продукта и защищает от вредных бактерий. Также, чтобы удовлетворить вкус покупателя, который живет в быстром ритме мегаполиса, компания выпустила сыр, который уже нарезан брусочками. Не забыли и про самых маленьких гурманов.

Олеся Русаленко, начальник отдела маркетинга и рекламы холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка":

"Молоко для деток, которым необходим витамин D3, кальций для хорошего роста, крепких косточек. И продукт, который мы специально разработали для школьников. В школе ребенок испытывает большие физические и умственные нагрузки, и для того чтобы поддержать его иммунитет, мы разработали продукт, который обогащен инулином".



В международной выставке "ПродЭкспо" в этом году участвовало более 80 белорусских предприятий