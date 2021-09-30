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На выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки продемонстрированы свадебные наряды Минской области
Свадебные наряды Минской области, которые носили в конце XІX и до 60-х годов XX века, продемонстрированы на выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки. Платья разных фасонов и костюмы с соответствующими свадебными аксессуарами - интересные свидетели прошедших лет. Специалисты создавали наряды с учетом особенностей каждого района по стародавним фотоснимкам тех времен. В начале XX века свадебным платьем могла быть любая цветная праздничная одежда, потом юбка стала короче, а в моду вошла длинная фата. В послевоенное время преобладали строгие наряды. Женихи надевали военную парадную форму и награды.
Выставку свадебных нарядов прошлых лет дополняют оригинальные фотоснимки молодоженов тех времен со всеми региональными отличиями Минской области.
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