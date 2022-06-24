Редкие документы периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Мядельском музее

Есть карта, на которой обозначены населенные пункты, уничтоженные на территории Мядельского района - всего 87 деревень, 3 из них были сожжены вместе с жителями деревень Новики, Брусы. В сентябре 1943 года окружили деревню Брусы, людей выгнали из домов. Молодых отправили на транспортировку в Германию, старше 50 собрали в сарай и подожгли. В огне погиб 41 человек.

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы