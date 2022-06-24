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Редкие документы периода Великой Отечественной войны представлены на выставке в Мядельском музее
О новых страницах своей истории рассказывает Мядельский район. В районном музее народной славы открылась выставка "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны". В экспозиции представлены редкие документы из зонального Государственного архива Молодечно, подтверждающие зверства фашистов и их пособников. Собрание состоит из списков расстрелянных, сожженных, угнанных в германское рабство мирных жителей, воспоминаний свидетелей тех ужасных событий, протоколов опросов возбужденных Генпрокуратурой уголовных дел по фактам геноцида белорусов. Выставка дополнена фотографиями и артефактами военной поры.
Есть карта, на которой обозначены населенные пункты, уничтоженные на территории Мядельского района - всего 87 деревень, 3 из них были сожжены вместе с жителями деревень Новики, Брусы. В сентябре 1943 года окружили деревню Брусы, людей выгнали из домов. Молодых отправили на транспортировку в Германию, старше 50 собрали в сарай и подожгли. В огне погиб 41 человек.
Сохранение исторической памяти
Мядельский музей народной славы был создан в 1969 году. Самая насыщенная из десяти его экспозиций посвящена периоду Великой Отечественной войны. Это собрание, рассказывающее о подпольном и партизанском движении края, о холокосте, героическом освобождении региона и выдающихся личностях - героях Великой Победы, уроженцах Мяделя.
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