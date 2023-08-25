На выставке в Пекине представлены новые разработки в области радио, телевидения и кино

Сунь Сицин, представитель компании-разработчика:

VR-технологии начали развиваться в Китае еще в 2016 году. Сейчас мы говорим уже про метавселенные - они получили развитие в 2022-м. Необходимо разрабатывать не только программное обеспечение, но и оборудование - для этого мы хотим создать кластер из предприятий. Предстоит долгий путь. Эти технологии могут применяться в различных сферах: медицина, образование, промышленное производство, культура и туризм, городское управление. Полезными эти инновации будут и при создании интерактивного контента в СМИ. Ци Чан Ё, представитель компании-разработчика:

