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На выставке в Пекине представлены новые разработки в области радио, телевидения и кино
Новые разработки в области радио, телевидения и кино представлены на выставке в Пекине. Она предлагает увидеть новейшие мировые технологии для индустрии вещания, креативные решения для смарт-радио и телевидения.
На полях форума проходят и профильные конференции по развитию отрасли. На площади в 50 тысяч квадратов – около полутысячи компаний. Широко в этом году представлены разработки в сфере дополненной и смешанной реальности.
Сунь Сицин, представитель компании-разработчика:
VR-технологии начали развиваться в Китае еще в 2016 году. Сейчас мы говорим уже про метавселенные - они получили развитие в 2022-м. Необходимо разрабатывать не только программное обеспечение, но и оборудование - для этого мы хотим создать кластер из предприятий. Предстоит долгий путь. Эти технологии могут применяться в различных сферах: медицина, образование, промышленное производство, культура и туризм, городское управление. Полезными эти инновации будут и при создании интерактивного контента в СМИ.Ци Чан Ё, представитель компании-разработчика:
Наша компания занимается комплексами для стриминга на основе технологии 5G. Уже сейчас обращаем внимание и на 6G. По моему прогнозу, эта эра наступит через 2-3 года. Мы уже работаем над тем, чтобы внедрить новейшую технологию в наши стриминговые комплексы.
Отметим, международная выставка радио, телевидения и кино, проводится в столице Китая уже в 30-й раз и является одним из престижных профильных форумов в Азии.
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